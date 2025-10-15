Heineken anuncia festival com line-up secreto em São Paulo previsto ainda para 2025

A marca de cerveja Heineken anunciou, nesta terça-feira (14/10) em coletiva de imprensa, que entrou de vez no mundo dos festivais de música. A empresa criou o seu próprio, que se chamará “No Line-Up Festival”, que já acontecerá em São Paulo no dia 25 de outubro de 2025, com entrada gratuita. As atrações? Só serão reveladas pouco antes do show.

Como o nome diz, a proposta é não anunciar um line-up, assim como Lollapalooza e Rock In Rio fazem, e apostar na fidelidade do público. O evento está marcado para acontecer na Fábrica de Impressões, na região da Barra Funda, na zona oeste. A expectativa dos organizadores é ter entre 3 mil e 5 mil fãs.

Os ingressos serão distribuídos via Hei!, o aplicativo da Heineken. Por lá, você se cadastra e tenta resgatar sua entrada, que ainda te dá direito a um acompanhante. O primeiro lote será liberado já nesta quinta (16/10), às 13h.

Apesar de não sabermos ainda quais artistas se apresentarão, podemos ter uma ideia. Rumores circularam na internet de que Demi Lovato seria a escolhida, o que já foi negado pela própria artista – que possui agenda para o mesmo dia. A curadoria do No Line-Up Festival é feita por Felipe Hirsch e Lúcio Ribeiro, criador do Popload. Pelos nomes envolvidos, é esperado um elenco mais alternativo e antenado nas tendências do momento, nacionais e lá de fora.

Segundo os idealizadores, a ideia é que o evento atraia os fãs de música. Música mesmo, não de artistas consolidados e as vozes dos grandes hits do momento. A proposta é curtir cantores, bandas e DJs independentes e fora da rota dos grandes festivais brasileiros. A curiosidade, no entanto, é saber qual intérprete de vanguarda que pode pintar no lineup.

O mistério é uma das formas de venda do No Line-Up Festival, que pretende causar “FOMO”(sigla para fear of missing out, ou medo de ficar de fora em português), de acordo com uma das porta-vozes. Se o público comprar a ideia, é possível que o evento se repita no ano que vem, com mais tempo hábil de divulgação.

Se você está disposto e curte música, é um rolê inédito e, em certos termos, imperdível. Se espera grandes artistas que disputam o topo do Spotify, pode ser que não seja para você.

Serviço: Heineken No Line-Up Festival

Data: 25 de outubro de 2025

Horário: 15h às 3h

Local: Fábrica de Impressões – Rua Achilles Orlando Curtolo, 617 – Parque Industrial

Tomas Edson, São Paulo – SP, 01144-010.

*Acesso permitido para maiores de 18 anos. Menores, mesmo acompanhados dos pais, não podem acessar o evento.

Como acessar: resgate de ingressos gratuitos e limitados no dia 16 de outubro a partir das

13h pelo aplicativo Hei App – disponível para Android e IOS.

Como baixar o app: Para fazer o download do Hei, é só acessar a loja de aplicativos do seu celular e buscar por ‘Hei’. Clique aqui para baixar. O aplicativo é gratuito e está disponível para download. O aplicativo só pode ser acessado por maiores de 18 anos.

Importante: o evento é sujeito à lotação. Mesmo com ingresso em mãos, poderá ser necessário aguardar a saída de público para entrada, respeitando a limitação máxima do local.