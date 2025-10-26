26/10/2025
Helicóptero com duas pessoas cai em pesqueiro no interior de São Paulo

Escrito por Metrópoles
helicoptero-com-duas-pessoas-cai-em-pesqueiro-no-interior-de-sao-paulo

Um helicóptero com duas pessoas a bordo caiu dentro de um pesqueiro em São Roque, no interior de São Paulo, no começo da tarde deste domingo (26/10). Estavam na aeronave um tripulante e o piloto – que sofreu ferimentos em uma das mãos e recebeu atendimento médico.

O acidente aconteceu por volta de 12h40 na região da Estrada do Vinho, segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve incêndio.

De acordo com a corporação, o piloto e o passageiro já haviam sido resgatados quando as equipes chegaram ao local.

Ainda não há informações sobre o motivo da queda do helicóptero. Três viaturas dos bombeiros e a Polícia Militar foram empenhadas para a ocorrência.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a ocorrência ainda está em andamento e que o local da queda está isolado e em segurança.

O Metrópoles também procurou a Prefeitura de São Roque para mais informações, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

Veja o vídeo:

