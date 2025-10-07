Heloisa Périssé reencontra elenco de “Sob Nova Direção” e desperta nostalgia nos fãs

Heloisa Périssé despertou nostalgia em quem era fã de “Sob Nova Direção”, da Globo. O seriado mostrava as confusões de duas amigas que gerenciavam um bar no subúrbio do Rio de Janeiro e era exibido aos domingos. Nesta terça (7/10), a atriz compartilhou uma foto ao lado de três colegas de elenco: Ingrid Guimarães (que interpretava Pit), Otavio Muller (Horácio) e Luis Miranda (Moreno). Heloisa dava vida à personagem Belinha.
“De ‘Sob Nova Direção’ pra vida”, escreveu a atriz na legenda da imagem. Nos comentários, diversos fãs se empolgaram com o reencontro. “Minha infância aí!”, disse um internauta. “Bora fazer um filme, lindões?”, comentou um fã. “Amo esse quarteto, me fez dar muitas gargalhadas”, lembrou outra seguidora.
Veja as fotos
A sitcom, que surgiu como especial de fim de ano em 2003, logo caiu nas graças do público e ganhou a grade fixa da emissora. A produção foi exibida entre 2004 e 2007. Também faziam parte do elenco os atores Bruno Mazzeo (como Rick), Luis Carlos Tourinho (Franco) e Quitéria Chagas (Dijanira).
Durante o tempo em que foi exibido, “Sob Nova Direção” também contou com participações especiais. Regina Duarte, Valdimir Brichta, Reinaldo Gianechinni e Tuca Andrada foram alguns dos atores que apareceram nos episódios.