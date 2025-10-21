Henrique Casttro: gênio do sertanejo que transformou dor em arte e amor em combustível para sucesso

O Brasil está diante de um dos nomes mais brilhantes da nova geração da música sertaneja. Henrique Casttro, cantor, compositor e empresário natural de Pedro Afonso, Tocantins, acaba de quebrar mais um recorde histórico no Spotify — e, desta vez, superando a si mesmo.

Após emplacar a icônica “Liberdade Provisória”, gravada por Henrique & Juliano, como a música mais tocada da história do Spotify Brasil, o artista volta a surpreender o mercado fonográfico com o sucesso estrondoso de “P do Pecado”, interpretada por Menos é Mais e Simone Mendes, que permanece há quase sete meses consecutivos no topo do Spotify Brasil, feito inédito também em nível mundial.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Voltar

Próximo

Mas por trás da genialidade criativa e da mente empresarial afiada, há uma história humana e inspiradora. Henrique vive um romance com a médica mineira Luana Silveira, que tem sido uma das maiores fontes de inspiração emocional do artista. Juntos há quase um ano, os dois protagonizam um relacionamento maduro, leve e cheio de cumplicidade — uma mistura de razão e emoção que reflete nas letras e nas conquistas do cantor.

“Luana é uma das pessoas que mais me inspira. Ela tem uma força absurda, trabalha em plantões pesados, cuida das pessoas, e me ensina muito sobre paciência e propósito”, disse Henrique em conversa com a equipe.

Com mais de mil composições gravadas por grandes nomes da música, Henrique Casttro se consolida como uma das mentes mais criativas e influentes do sertanejo atual. Sua trajetória é marcada por superação, visão de negócio e uma fé inabalável em Deus e na arte.

O cantor, que também comanda a HC Music, seu próprio escritório artístico, representa uma nova era do sertanejo — mais moderna, sensível e conectada com o público.

E enquanto “P do Pecado” segue fazendo história, o Brasil acompanha o desenrolar dessa nova fase da vida do artista onde a música, o amor e a fé caminham lado a lado.