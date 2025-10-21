21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Henrique Casttro: gênio do sertanejo que transformou dor em arte e amor em combustível para sucesso

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
henrique-casttro:-genio-do-sertanejo-que-transformou-dor-em-arte-e-amor-em-combustivel-para-sucesso

O Brasil está diante de um dos nomes mais brilhantes da nova geração da música sertaneja. Henrique Casttro, cantor, compositor e empresário natural de Pedro Afonso, Tocantins, acaba de quebrar mais um recorde histórico no Spotify — e, desta vez, superando a si mesmo.

Após emplacar a icônica “Liberdade Provisória”, gravada por Henrique & Juliano, como a música mais tocada da história do Spotify Brasil, o artista volta a surpreender o mercado fonográfico com o sucesso estrondoso de “P do Pecado”, interpretada por Menos é Mais e Simone Mendes, que permanece há quase sete meses consecutivos no topo do Spotify Brasil, feito inédito também em nível mundial.

Veja as fotos

Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação
Divulgação

Leia Também

Mas por trás da genialidade criativa e da mente empresarial afiada, há uma história humana e inspiradora. Henrique vive um romance com a médica mineira Luana Silveira, que tem sido uma das maiores fontes de inspiração emocional do artista. Juntos há quase um ano, os dois protagonizam um relacionamento maduro, leve e cheio de cumplicidade — uma mistura de razão e emoção que reflete nas letras e nas conquistas do cantor.

“Luana é uma das pessoas que mais me inspira. Ela tem uma força absurda, trabalha em plantões pesados, cuida das pessoas, e me ensina muito sobre paciência e propósito”, disse Henrique em conversa com a equipe.

Com mais de mil composições gravadas por grandes nomes da música, Henrique Casttro se consolida como uma das mentes mais criativas e influentes do sertanejo atual. Sua trajetória é marcada por superação, visão de negócio e uma fé inabalável em Deus e na arte.

O cantor, que também comanda a HC Music, seu próprio escritório artístico, representa uma nova era do sertanejo — mais moderna, sensível e conectada com o público.

E enquanto “P do Pecado” segue fazendo história, o Brasil acompanha o desenrolar dessa nova fase da vida do artista onde a música, o amor e a fé caminham lado a lado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost