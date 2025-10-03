03/10/2025
Henrique Fogaça comandará bate-papo inspirador no Metrópoles Talks

Escrito por Metrópoles
Henrique Fogaça comandará bate-papo inspirador no Metrópoles Talks

Escrito por Metrópoles
O chef Henrique Fogaça promete levar muito mais do que histórias inspiradoras ao palco do Metrópoles Talks. No encontro marcado no Teatro Bravos, em São Paulo, o jurado do MasterChef Brasil vai compartilhar momentos decisivos de sua trajetória e reflexões sobre temas que ultrapassam a cozinha.

“Podem esperar uma conversa sobre resiliência, superação e gastronomia, mas que vai muito além disso. Vou falar de empreendedorismo, dos perrengues que passei, da criatividade que a cozinha me ensinou, e de como a reinvenção constante é essencial pra qualquer área da vida”, adianta o cozinheiro.

A proposta do evento é justamente inspirar por meio de experiências reais. E, segundo o vocalista da banda Oitão, não se trata de fórmulas prontas, mas de aprendizados construídos ao longo de erros e acertos.

“Quero que seja um bate-papo inspirador, onde as pessoas saiam com a sensação de que, mesmo sem uma receita pronta, é possível escrever sua própria história com autenticidade e coragem”, completa.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h
Duração: 1h30
Classificação: 14 anos
Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros
ContilNet Notícias

