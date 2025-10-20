Henrique Fogaça: “Liderar é inspirar, mas também exigir”

Com uma rotina intensa que envolve restaurantes, franquias, projetos musicais e televisão, Henrique Fogaça sabe que o sucesso não se constrói sozinho. O chef e empresário, que transformou seu nome em uma marca dentro e fora da gastronomia, acredita que o segredo de sua gestão está nas pessoas que o cercam e na clareza de propósito que guia cada passo.

Questionado sobre como consegue administrar tantas frentes ao mesmo tempo, o artista e apresentador é direto: “A gente não consegue fazer nada sozinho. Para fazer a coisa andar tenho muitas pessoas boas e comprometidas ao meu lado. Quem não é comprometido, a gente passa o facão, senta na graxa”, disse em entrevista à Época Negócios.

A visão do jurado do Masterchef é pautada pela confiança e pela meritocracia. Ele acredita que “liderar é inspirar, mas também exigir, e que resultados consistentes só vêm quando há comprometimento coletivo”. Essa filosofia, aplicada à cozinha e aos negócios, reflete o mesmo equilíbrio entre rigor e humanidade que marca sua trajetória.

No dia 28 de outubro, em São Paulo, o chef compartilha mais sobre sua forma de liderar e empreender no Metrópoles Talks, evento que promete inspirar o público com histórias de superação, autenticidade e aprendizado contínuo.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla