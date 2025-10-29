Hermès inicia nova era ao nomear Wales Bonner como diretora criativa

A grife Hermès adota uma nova perspectiva da moda masculina a partir deste momento. Com a recente nomeação para a direção criativa da linha masculina, a marca deve interpretar a masculinidade de forma mais fluída e desconstruída.

Vem entender!

A Hermès é dona de um império do luxo

Wales Bonner assume direção criativa da Hermès

Após 37 anos à frente da linha masculina, a estilista Véronique Nichanian deixa a direção criativa e abre portas para a jovem Grace Wales Bonner, que com apenas 35 anos se torna a nova mente por trás das criações da Hermès. A notícia foi revelada na terça-feira (21/10) e pegou muitos fashionistas de surpresa — mas no bom sentido.

Leia também

Bonner é dona de um estilo disruptivo, que subverte os bons costumes da moda masculina sem dispensar a elegância. Seus designs podem ser o contraste necessário para dar uma nova cara à etiqueta e ainda manter os códigos luxuosos que tornaram a grife francesa uma das mais prestigiadas do mercado.

Confira na galeria um lookbook da marca Wales Bonner:

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

A peças trazem leveza e elegância

Kuba Dabrowski/WWD via Getty Images 2 de 4

O estilo també vem da simplicidade

Kuba Dabrowski/WWD via Getty Images 3 de 4

A estilista preza por moldes refinados

Kuba Dabrowski/WWD via Getty Images 4 de 4

Su grife segue em atividade

Kuba Dabrowski/WWD via Getty Images

A escolha, que por um lado parece inusitada é, na verdade um posicionamento social e estratégico da Hermès. Com origem britânico-jamaicana, Bonner se torna a primeira mulher negra a assumir a direção criativa de uma das principais marcas de moda.

Fora a representatividade histórica, o currículo da estilista também traz uma premiação do LVMH de 2016, o prêmio de Melhor Designer Masculina de 2021 pelo CFDA e uma honraria do Império Britânico por seus serviços à moda, entregue em 2022. Não o suficiente, Bonner também carrega três vitórias pelo British Fashion Awards, nas categorias de Designer Masculina Emergente (2015), Marca Britânica Independente (2022) e Designer Masculina Britânica do Ano (2024).

A estilista é reconhecida na indústria da moda

Sua marca homônima foi fundada um ano após a graduação na Central Saint Martins, em Londres. Não só pelos prêmios, a etiqueta conquistou prestígio por dialogar com a comunidade underground de Londres, com uma abordagem semelhante à também célebre Martine Rose.

Sua influência é perceptível também em suas ativações e colaborações. No Met Gala de 2025, a grife vestiu Lewis Hamilton, FKA twigs e Jeff Goldblum, todos com looks que repercutiram nas redes.

A parceria com a Adidas, iniciada em 2020, segue trazendo vida ao auge do Samba: a estilista é responsável pela primeira versão estampada em animal print do calçado.

Lewis Hamilton no Met Gala 2025

Jeff Goldblum

FKA twigs

O futuro da Hermès

Com a queda no mercado de luxo, a Hermès está entre as grife impactadas na esfera cultural. Envolta em especulações, a coleção de estreia da designer está agendada para 2027 e deve marcar um momento de virada único na marca e na moda em geral.