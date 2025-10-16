Heróis em ação: bombeiros salvam bebê de 57 dias engasgado em Taubaté

Uma situação de emergência comoveu o Posto de Bombeiros do bairro Ana Emília, em Taubaté, na tarde da última quarta-feira (15/10). Um bebê de apenas 57 dias foi levado pelos pais em estado gravíssimo, completamente engasgado, para buscar ajuda dos profissionais no local.

Ao chegarem ao quartel, que estava em meio a um treinamento operacional, os bombeiros constataram que a criança já estava em parada cardiorrespiratória. Prontamente, eles se mobilizaram para salvar a vida do pequeno.

Em um atendimento de extrema rapidez, o Cabo C. Alves e o Soldado Cardoso agiram imediatamente. Os militares realizaram as manobras de desobstrução das vias aéreas e conseguiram reverter o quadro, fazendo com que o bebê voltasse a respirar. A agilidade da equipe foi crucial para salvar a vida da criança.

Após ser estabilizado no quartel, o bebê foi imediatamente encaminhado ao Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT) para receber avaliação e acompanhamento médico completos. Câmeras de segurança do quartel registraram a chegada desesperada dos pais, evidenciando o momento crítico em que a vida do recém-nascido estava em risco.