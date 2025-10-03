Hilux a R$11 mil e Corolla a R$5 mil: Detran divulga lista de veículos de novo leilão; veja

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou nesta sexta-feira (3) o edital de mais um leilão público de veículos apreendidos em operações de trânsito. O certame, de nº 014/2025, será realizado no município de Cruzeiro do Sul no próximo dia 22 de outubro, a partir das 11h, exclusivamente de forma on-line.

Entre os veículos disponíveis estão carros e motos com valores iniciais bastante abaixo do mercado, como uma Toyota Hilux com lance inicial de R$ 11 mil e um Corolla a partir de R$ 5 mil, além de outros modelos que vão desde sucatas aproveitáveis até automóveis em condições de recuperação.

Como participar

O leilão será conduzido pela leiloeira oficial Flávia Corrêa Duarte Feitosa, registrada na Junta Comercial do Acre, e poderá ser acompanhado pelo site www.wrleiloes.com.br.

Os interessados deverão realizar cadastro prévio no sistema eletrônico e, no dia do leilão, dar os lances virtuais. A lista completa dos veículos disponíveis está disponível no site do Detran/AC (www.detran.ac.gov.br) e no portal da empresa responsável pelo evento.

Visitação dos lotes

Quem quiser conferir de perto os veículos poderá fazer a inspeção visual nos dias 17, 20 e 21 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 16h, no pátio da WR Leilões, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1091, Centro de Cruzeiro do Sul.

Condições do leilão

Serão disponibilizados 113 lotes de veículos nas seguintes categorias:

Recuperáveis: podem voltar a circular após manutenção;

Com motor inservível: recuperáveis, mas sem motor em condições de uso;

Sucatas aproveitáveis: apenas para reaproveitamento de peças;

Sucatas com motor inservível.

De acordo com o edital, a justificativa para o leilão é o cumprimento do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que autoriza a alienação de veículos apreendidos há mais de 60 dias e não reclamados por seus proprietários.

Prazos e pagamentos

Leilão: 22 de outubro de 2025

Pagamento: 22, 23 e 24 de outubro de 2025

Emissão da nota de venda: a partir de 27 de outubro

Entrega dos veículos: também a partir de 27 de outubro, após confirmação do pagamento

O edital ressalta que serão entregues 140 senhas por dia para atendimento de transferência de veículos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 423 0000 ou WhatsApp (95) 99970-3797.

Veja o edital:

leilão