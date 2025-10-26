Hipertensão pulmonar: entenda a condição da personagem de Dira Paes em “Três Graças”

“Três Graças”, nova novela das nove da Globo, expôs o dilema da personagem Lígia, interpretada pela atriz Dira Paes. Na trama, a matriarca da família Maria das Graças enfrenta uma grave doença chamada hipertensão arterial pulmonar. O portal LeoDias te explica agora a condição de saúde abordada no folhetim criado e escrito por Aguinaldo Silva.
Segundo informações disponibilizadas pelo Hospital Israelita Albert Einstein, a hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma doença rara e progressiva provocada pela elevação anormal da pressão nas artérias pulmonares, que transportam sangue pobre em oxigênio do coração para os pulmões.
O problema surge quando, por alguma razão, as paredes da artéria pulmonar se tornam estreitas e rígidas, dificultando o fluxo sanguíneo. Com isso, o lado direito do coração (ventrículo direito) é obrigado a fazer mais força para compensar a situação. Com o tempo, o ventrículo direito pode aumentar devido ao trabalho extra. Esta condição (hipertrofia ventricular direita) pode levar à insuficiência cardíaca direita.
Dentre as principais causas da doença estão:
- Hipertensão arterial pulmonar (HAP) — causa desconhecida (hipertensão arterial pulmonar idiopática), causas genéticas, uso de certas drogas ou substâncias ilegais, doença cardíaca congênita, HIV, cirrose, lúpus, entre outros;
- Hipertensão pulmonar causada por cardiopatia do lado esquerdo — como doenças nas válvulas cardíacas e a insuficiência cardíaca;
- Hipertensão pulmonar causada por doença pulmonar — como a doença pulmonar obstrutiva crônica, a apneia obstrutiva do sono e a fibrose pulmonar;
- Hipertensão pulmonar causada por coágulos sanguíneos crônicos — como a embolia pulmonar;
- Hipertensão pulmonar desencadeada por outras condições de saúde — como distúrbios do sangue, sarcoidose, vasculite, doença renal, tumores pressionando as artérias pulmonares.
Alguns sintomas são:
- Cansaço excessivo e progressivo;
- Falta de ar, inicialmente durante a prática de exercícios e, em alguns, em repouso;
- Inchaço nos tornozelos, pernas e, eventualmente, no abdome;
- Tom azulado nos lábios e na pele (cianose);
- Sensação de pressão ou dor no peito;
- Batimentos cardíacos acelerados;
- Tontura e desmaios.
Ainda de acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, o diagnóstico da doença é feito por meio de cateterismo cardíaco direito. Geralmente, o médico também solicita, entre outros exames: raio-x do tórax; ecocardiografia torácica; polissonografia noturna, para avaliar a presença de apneia ou hipopneia obstrutiva do sono; e exames laboratoriais.
Já o tratamento pode incluir medicamentos anticoagulantes, vasodilatadores e diuréticos, controle da disfunção ventricular direita e, em alguns casos, uso de oxigênio domiciliar. Vale ressaltar que a doença não tem cura. Uma vez que a HAP se instala, ela não é revertida, mas pode ser controlada com medicamentos que ajudam a reduzir os sintomas e a melhorar a qualidade de vida do paciente.