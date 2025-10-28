Hipertensão: saiba quais são os principais sintomas da pressão alta

O Ministério da Saúde estima que cerca de 30% da população tenha hipertensão arterial, uma condição conhecida popularmente como pressão alta. O quadro é diagnosticado quando o paciente tem pressão máxima e mínima igual ou superior a 13 por 8, fazendo com que o coração precise fazer mais esforço para distribuir sangue pelo corpo.

O quadro é grave e considerado um dos principais fatores de risco para condições fatais, como AVC, infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca.

A hipertensão normalmente não traz sintomas claros ao paciente, a não ser que esteja muito alta. “É justamente a ausência de sintomas que torna a hipertensão tão perigosa. As pessoas só se preocupam quando já estão em risco”, alerta o cardiologista Roberto Yano.

Nesses casos, os sinais mais comuns são dor de cabeça frequente (principalmente na nuca), tontura ou sensação de desequilíbrio, visão embaçada, falta de ar ao fazer pequenos esforços, zumbido no ouvido, fraqueza e palpitações.

O que é hipertensão?

A pressão alta, ou hipertensão arterial, ocorre quando há uma alta força exercida pelo sangue nas paredes dos vasos sanguíneos, quando ele é bombeado pelo coração.

ocorre quando há uma alta força exercida pelo sangue nas paredes dos vasos sanguíneos, quando ele é bombeado pelo coração. A medicina considera que há um quadro de pressão alta quando os valores ultrapassam os 140/90 mmHg (milímetros de mercúrio) ou 14 por 9 .

. Tontura, falta de ar e dor de cabeça são sintomas comuns da pressão alta. No entanto, na maioria das vezes, a pessoa não apresenta indícios que acusem o problema e só o descobre quando o quadros é grave.

e só o descobre quando o quadros é grave. Apesar de não ter cura na maioria das vezes, a hipertensão tem controle com medicamentos e a adoção de hábitos saudáveis.

O diagnóstico é feito ao aferir a pressão regularmente. Pessoas maiores de 20 anos devem fazer a medição pelo menos uma vez por ano — se houver casos na família, a recomendação é de repetir o teste duas vezes no mesmo período.

Em 90% dos casos, a hipertensão é herdada dos pais. Ainda assim, é possível prevenir que os níveis de pressão aumentem muito. Alguns fatores de risco são o tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, consumo excessivo de sal, colesterol alto e sedentarismo.

Chá de hibisco pode ser uma alternativa natural contra a hipertensão

Tratamento para hipertensão

O tratamento da hipertensão arterial muitas vezes exige medicação além de mudanças no estilo de vida para uma rotina mais saudável. Porém, como os sintomas da doença não são claros quando ela está controlada, os pacientes acabam abandonando os cuidados.

“Um dado interessante é que entre todos os pacientes diagnosticados com hipertensão no Brasil, só 30% seguem o tratamento”, explica o cardiologista Roberto Kalil, do Hospital Sírio Libanês.

