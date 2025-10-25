Histórico! João Fonseca bate espanhol e é o 1º brasileiro a chegar a final de um ATP 500

O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, garantiu neste sábado (25/10) vaga na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Ele venceu o espanhol Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5, em uma hora e 54 minutos de partida. É a primeira vez que um brasileiro consegue se classificar para a final de um torneio dessa categoria
Na decisão, Fonseca enfrentará o vencedor do confronto entre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, finalista dos ATP 500 de Acapulco e Washington nesta temporada, e o francês Ugo Humbert, que já conquistou dois torneios deste nível — Halle, em 2021, e Dubai, em 2024. A final na Basileia está marcada para este domingo (26/10), às 10h30(de Brasília), com transmissão da ESPN 3.
Com o resultado, João Fonseca se tornou o primeiro brasileiro a alcançar uma final de torneio da série ATP 500, categoria que passou a ser adotada em 2009. Antes disso, os eventos equivalentes eram denominados ATP Championship Series, entre 1990 e 1999, e ATP International Series Gold, de 2000 a 2008. Gustavo Kuerten, o Guga, venceu quatro de cinco finais disputadas nesse patamar entre 1998 e 2001.
