Histórico! João Fonseca vence final na Suíça e é o 1º brasileiro a ganhar um ATP 500

João Fonseca é campeão do Aberto da Basileia, na Suíça! O brasileiro, de apenas 19 anos, venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 18º melhor do mundo, por 2 sets a 0 e se tornou o primeiro atleta de simples masculino do país a conquistar um torneio de nível ATP 500 (que dá 500 pontos no ranking mundial) na história.

Com a vitória, João Fonseca deve arrancar na tabela do ranking mundial da ATP e chegar à 28ª posição, se tornando o primeiro brasileiro a chegar ao top 30 desde Thomaz Belluci em 2010. É o 5º maior ranking de um brasileiro na história do circuito mundial.

A vitória na Basileia se torna o segundo título do João Fonseca na temporada e na carreira. Em fevereiro, o jovem conquistou o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.

A conquista também pode ser considerada a maior conquista do tênis masculino simples brasileiro desde 2001, quando Gustavo Kuerten conquistou Roland Garros pela última vez.

A vitória também deve encaminhar a possibilidade de João começar como cabeça de chave em Australian Open de 2026, o primeiro Grand Slam da próxima temporada.