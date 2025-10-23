Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano

A Capela Sistina, no Vaticano, foi palco de um momento histórico nesta quinta-feira (23/10): o rei Charles III, chefe da Igreja Anglicana, e o papa Leão XIV se uniram em uma cerimônia ecumênica de oração pela proteção da natureza — causa que ambos defendem com fervor.

O encontro reuniu, pela primeira vez desde o século XVI, as duas vertentes do cristianismo — católica e anglicana — em um mesmo ofício religioso, combinando tradições e cânticos das capelas Sistina e de São Jorge de Windsor. O rei britânico chegou acompanhado da rainha Camilla pouco antes das 6h (horário de Brasília) e foi recebido com honras no Vaticano.

A reunião foi descrita tanto pela Santa Sé quanto pelo Palácio de Buckingham como “histórica”, simbolizando um novo capítulo nas relações entre as duas igrejas, separadas desde 1534, quando o rei Henrique VIII rompeu com Roma e fundou o anglicanismo. “Este é um momento de unidade cristã e de compromisso com a preservação da Criação”, destacou o Vaticano em nota oficial.

Durante a visita, Charles III e o papa Leão XIV também celebraram o Ano do Jubileu — evento católico que ocorre a cada 25 anos e atrai milhões de peregrinos ao Vaticano. O rei aproveitou a ocasião para receber o título honorário de “Confrade Real” na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, enquanto o pontífice recebeu o título de “Confrade Papal da Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor”, em um gesto simbólico de fraternidade entre as igrejas.

Esta foi a primeira vez, desde o cisma religioso de 1534, que um monarca britânico participou de uma celebração conjunta com o chefe da Igreja Católica. O ato foi amplamente visto como um marco de reconciliação e diálogo inter-religioso, reforçando também o compromisso de ambas as lideranças com a causa ambiental global.

Fonte: Vatican News, Palácio de Buckingham e imprensa internacional

✍️ Redigido por ContilNet