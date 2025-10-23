Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano

A Capela Sistina, no Vaticano, foi palco de um encontro histórico nesta quinta-feira (23/10), em que o rei Charles III e o papa Leão XIV se encontraram e rezaram juntos em uma cerimônia ecumênica, com duas vertentes do catolicismo. O tema central do ofício ecumênico foi a proteção da natureza, uma causa com a qual Charles III está profundamente comprometido.

A cerimônia religiosa combinou tradições católicas e anglicanas, com a atuação conjunta dos corais das capelas Sistina e de São Jorge de Windsor.

O rei britânico, que exerce o papel de governador supremo da Igreja Anglicana, da Inglaterra, chegou ao Vaticano pouco antes das 6h no horário de Brasília, acompanhado da esposa, Camilla.

A religião anglicana nasceu em 1534, em uma cisão provocada pelo rei inglês Henrique VIII por conta de uma recusa do papa em anular seu casamento com Catarina de Aragão. Desde então, as igrejas Católica e Anglicana são separadas.

Leia também

Encontro histórico

Tanto o Vaticano quanto o Palácio de Buckingham chamaram o encontro desta quinta de histórico. “Um momento histórico nas relações entre anglicanos e católicos e terá dois temas centrais: unidade cristã e cuidado com o meio ambiente”, afirmou a Santa Sé.

Segundo a realeza britânica, a reza entre os dois líderes religiosos “marcará um momento importante nas relações entre a Igreja Católica e a Anglicana”.

De acordo com a imprensa, essa é a primeira vez que um monarca britânico estará à frente de um culto religioso com o sumo pontífice católico desde 1534, quando o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e fundou a Anglicana. Ele criou a religião com o propósito de anular o casamento com a rainha consorte Catarina.

Celebração do Jubileu

Durante a visita, Leão XIV e Charles III celebrarão juntos o Ano do Jubileu, ou Ano Santo da Igreja Católica, que acontece a cada 25 anos e atrai milhões de peregrinos ao Vaticano.

O monarca já visitou o Vaticano em várias ocasiões. O casal real se reuniu com o antecessor de Leão XIV, o papa Francisco, em 9 de abril, 12 dias antes da morte do pontífice argentino.

O encontro na Santa Sé aconteceu no âmbito de uma visita de Estado à Itália.

Durante a visita a Roma, Charles também receberá formalmente um novo título e reconhecimento em uma basílica pontifícia que tem fortes laços tradicionais com a Igreja da Inglaterra, São Paulo Extramuros. O título “Confrade Real” é um sinal de comunhão espiritual e foi retribuído por Charles: Leão XIV recebeu o título de “Confrade Papal da Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor”.

Cronograma da visita

Conforme o Vatican News, a visita dos monarcas da Inglaterra está prevista para quinta-feira (23/10). Abaixo confira detalhes da agenda do rei Charles e da rainha Camilla no Vaticano: