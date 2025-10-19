Hoje é Dia: Vladimir Herzog, Pelé e transexualidade em destaque

Nesta semana, um dos capítulos mais representativos dos crimes cometidos pela ditadura militar no Brasil completa 50 anos: o assassinato de Vladimir Herzog, o Vlado, nas dependências do DOI-CODI em São Paulo, no dia 25 de outubro de 1975. O jornalista, na época diretor da TV Cultura, foi preso por suspeita de ligação com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), torturado e morto. Os militares ainda montaram uma cena falsa para sustentar que Vlado teria se enforcado com um cinto em sua cela. Este ano, o Estado brasileiro deu importantes passos para a reparação do crime. Reconheceu Vladimir Herzog como anistiado político post mortem, como destacou esta reportagem da Agência Brasil, e firmou acordo para indenizar a família do jornalista, como mostrou esta reportagem da Agência Gov, esta outra da Radioagência Nacional, e esta do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil.

Rei do futebol

Edson Arantes do Nascimento, o eterno rei Pelé, completaria 85 anos nesta semana, se estivesse vivo. O craque nasceu em 23 de outubro de 1940. Único jogador a vencer três Copas do Mundo (os mundiais de 1958, 1962 e 1970), Pelé orgulhou os brasileiros, foi inspiração para gerações de jovens e ajudou a construir a imagem do Brasil como “país do futebol”. A Agência Brasil o homenageou neste texto publicado em 2024. A Radioagência Nacional também prestou seu tributo nesta reportagem de 2022 e nesta outra aqui, de 2023. A TV Brasil destacou o legado do Rei do Futebol um ano após sua morte, em edições do Repórter Brasil e do Repórter Brasil Tarde, exibidas em 2023.

Combate ao preconceito

O Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade é comemorado em data móvel no mês de outubro. Este ano, cai no dia 21 deste mês. A efeméride faz referência à exclusão da definição de transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, e da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa conquista foi debatida no programa Estação Plural, exibido pela TV Brasil em 2017. A Agência Brasil abordou a realidade das pessoas trans negras, que sofrem duplo preconceito e dificuldades no acesso a políticas públicas, em reportagem deste ano. E a Radioagência Nacional destacou o problema da violência contra transexuais, em reportagem de 2023.

Saúde

O Dia Mundial da Osteoporose é celebrado em 20 de outubro. A data foi criada no Reino Unido, em 1996. Cerca de dez milhões de pessoas têm a doença no Brasil, que se caracteriza pela redução da densidade óssea, deixando o paciente mais suscetível a fraturas. A enfermidade atinge mais as mulheres, mas também pode acometer homens, como mostrou a Agência Brasil, em 2014. Como a osteoporose não tem cura, é importante prevenir, como destacou o Repórter Brasil, da TV Brasil, em 2019, e o Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em edição de 2023.

18 anos da EBC

Criada em 2007 para fomentar a construção da cidadania, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) completa 18 de anos de funcionamento no dia 24 de outubro. Nessas quase duas décadas de existência, a empresa consolidou sua missão de levar conhecimento, informação e cultura para a população de todas as idades, dentro e fora do Brasil, por meio dos veículos de comunicação sob a sua gestão:

Ao estabelecer foco no cidadão, a EBC amplia o acesso a temas de interesse público que beneficiam todos os segmentos da sociedade brasileira. A Agência Brasil destacou o papel da empresa no aniversário de 15 anos, em 2022, e quando completou 17 anos, em 2024.

Profissionais de informática e TI

Em 19 de outubro temos o Dia do Profissional de Informática e o Dia do Profissional de TI, efemérides criadas para homenagear esses trabalhadores cada vez mais essenciais no contexto de avanço tecnológico que vivemos. A demanda por profissionais da área é tanta que os empregos ligados à tecnologia cresceram 95% em dez anos (de 2012 a 2022), como revelou reportagem da Agência Brasil, de 2024. E mesmo assim, as empresas têm dificuldades de encontrar pessoal, como mostrou o Repórter Brasil, em matéria de 2019, e o Repórter Brasil Tarde, em 2022. Ambos são jornais da TV Brasil.

Pai da aviação

A memória de Santos Dumont, o pai da aviação, é celebrada nesta semana. O Dia do Aviador, comemorado em 23 de outubro, é uma homenagem ao primeiro voo em um avião da história. Nesta data, no ano de 1906, o brasileiro voou nos céus de Paris a bordo do 14-Bis. Pelo pioneirismo de Dumont, o dia 23 de outubro também é o Dia da Força Aérea Brasileira (FAB). O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, falou sobre a trajetória de Santos Dumont, em edição de 2017. O Dia do Aviador foi destaque também de reportagem do jornal Brasil em Dia, da TV Brasil, em 2020.

Combate ao racismo

Esta semana, a morte da costureira e ativista negra estadunidense Rosa Louise McCauley, a Rosa Parks, completa 20 anos no dia 24 de outubro. Ela se tornou um símbolo da luta antirracista nos Estados Unidos após recursar-se a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, sendo presa por isso. O fato ocorreu em dezembro de 1955 e tornou-se o estopim do movimento que foi denominado “boicote aos ônibus de Montgomery”, que posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista nos EUA. O episódio foi relembrado em matéria do Repórter Brasil, da TV Brasil, de 2015, e no História Hoje, da Rádio Nacional, em edição de 2021.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 19 a 25 de Outubro de 2025*

Outubro de 2025 19/10 Dia do Profissional de Informática Dia do Profissional de TI Dia Nacional da Inovação 20/10 Dia do Poeta Dia do Arquivista – comemorado no Brasil para marcar a data da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, que foi constituída em 20 de outubro de 1971 na cidade brasileira do Rio de Janeiro Dia Mundial da Osteoporose – comemoração internacional que foi instituída em 1996 pela Sociedade Britânica de Osteoporose e que, a partir de 1997, foi adotada pela Fundação Internacional da Osteoporose 21/10 Fernão de Magalhães avista o hoje conhecido Estreito de Magalhães (505 anos) – a maior e mais importante passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico Dia do Podcast Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade – comemoração móvel (sábado entre 17 e 23 de outubro) da comunidade LGBTQIAPN+, que está relacionada à luta pela exclusão da definição de transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, e da Classificação Internacional de Doenças da OMS 23/10 Nascimento do ex-futebolista mineiro Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (85 anos) Referendo Sobre a Proibição do Comércio de Armas e Munição no Brasil (20 anos) Dia da Força Aérea Brasileira Dia do Aviador – comemorado por brasileiros, conforme Lei nº 218, de 4 de Julho de 1936, da então República dos Estados Unidos do Brasil, para marcar a data daquele que é considerado como o primeiro voo em avião da história da aviação mundial, realizado na cidade francesa de Paris em 23 de outubro de 1906 pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, enquanto piloto do “14 BIS” 24/10 Morte da ativista negra estadunidense Rosa Louise McCauley, a Rosa Parks (20 anos) – ficou famosa, em 1º de dezembro de 1955, por ter-se recusado a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim do movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery, e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista nos Estados Unidos Salvador Allende se torna presidente da república pelo Congresso do Chile, sendo primeiro chefe de estado marxista eleito democraticamente do mundo (55 anos) Um golpe de Estado no Brasil encerra a Primeira República, substituindo-a pela Era Vargas (95 anos) Entra em vigor a Carta das Nações Unidas (80 anos) Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento – comemoração instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na Resolução A/Res ou NRES/3038, de 19 de dezembro de 1972, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública mundial para os problemas de desenvolvimento e a necessidade de se reforçar a cooperação internacional para a solução desses problemas a cada ano Dia das Nações Unidas – comemoração internacional que tem por fim marcar a data da entrada em vigor da “Carta das Nações Unidas”, que se tornou vigente a partir de 24 de outubro de 1945, com a ratificação dos cinco países do Conselho de Segurança da ONU, representados por Estados Unidos da América, França, Reino Unido, República da China (posteriormente substituída pela República Popular da China), e a então União Socialista das Repúblicas Soviéticas (URSS) Tombamento da Casa das Rosas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico (CONDEPHAAT) de São Paulo (40 anos) Criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007 (18 anos) 25/10 Morte do jornalista iugoslavo e naturalizado brasileiro Vladimir Herzog, o Vlado (50 anos) Aniversário de Samambaia, região administrativa do Distrito Federal (36 anos) Aniversário do Paranoá, região administrativa do Distrito Federal (68 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].