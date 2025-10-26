hoje-em-dia-passa-perigosos-sinais-de-programa-acomodado

Televisão é hábito e isso nem precisa repetir, porque todo mundo está cansado de saber.

E é por aí que a Record acerta em cheio em manter o “Hoje em Dia”, desde 2005 no ar, levando qualquer telespectador saber que poderá encontrar o programa, todos os dias, naquele mesmo horário.

Tem também um grupo de participantes dos melhores, formado por pessoas conhecidas e que inspiram credibilidade.

Isto posto, e ainda que considerando a sua fidelidade a um modelo original, inspirado em outros de grande sucesso nos Estados Unidos, entendemos que é chegado o momento de mexer em alguma coisa.

A impressão que passa é de uma certa acomodação, do ‘tá bom do jeito que tá e vamos que vamos’. Até a parte jornalística é repetitiva. Não é por aí. O público precisa, sempre, ser surpreendido com alguma novidade.

Necessário, portanto, pensar em pequenas mudanças e nada que possa, de alguma maneira, prejudicar a sua vitoriosa estrutura original.

A Record tem condições e pessoas capacitadas para isso, então, por que não?

O final de um ano, começo de outro, pode ser este momento propício. Acho que vale muito pensar a respeito.

Também nos números

Hoje, considerando a disputa das manhãs, já se verifica uma vantagem do SBT, algo que há muito não acontecia, no confronto direto com o “Hoje em Dia”.

Sinal visível de um certo desgaste.

Azulão

Ainda da Record, a atual “Fazenda” é só motivo de alegria na parte comercial.

Os resultados apontam crescimento de 35% em relação à edição do ano passado.

Assim, assim

Em “Três Graças”, até aqui, tudo muito bom, tudo muito bem, em relação a números de audiência e críticas.

Mas o tema musical e a própria abertura estão provocando um certo estranhamento.

Fundamental

A Globo sempre foi extremamente cuidadosa com a trilha musical das suas novelas. E tem que continuar sendo assim.

“Roque Santeiro”, “Tieta” e “Rainha da Sucata” são alguns bons exemplos do que já tivemos.

Convocado

André Câmara, o mesmo de “Amor Perfeito” e “Volta Por Cima”, está oficialmente convocado pela Globo para a direção de “Próxima Página”.

Na fila das sete, a novela substituirá “Coração Acelerado”, a sertaneja que ainda vem por aí.

Créditos

“Próxima Página” será apresentada da seguinte forma: novela criada por Juan Jullian, supervisão de Ricardo Linhares, e escrita por Jullian e Luciana Pessanha.

O elenco começa a ser discutido.

Preparem os corações – 1

Ainda tem um certo chão pela frente, mas especialistas do mercado e mesmo aqueles diretamente envolvidos acreditam que esta próxima será a maior disputa pelos direitos da Libertadores e Sul-Americana.

Nos pacotes de TV aberta, Globo, SBT, Record e Cazé vão apresentar propostas. O futebol, hoje, passou a ser essencial na vida de todos.

Preparem os corações – 2

Na parte da TV paga, já se sabe que, fora algumas surpresas, ESPN, Globo, Amazon, TNT e Paramount também prometem entrar muito forte.

Mas o deadline é só em 11 de novembro.

Bolsa de apostas

Simples prognóstico: com pacote único para TV aberta, a Globo não vai querer perder a Libertadores de jeito nenhum. A Cazé, com isso, deve apostar fichas muito fortes na Sul-Americana. Bem complicadas as situações de SBT e Record.

Por sua vez, na TV paga, com o número de assinantes caindo de bico, bons conteúdos esportivos contribuem para manter a fidelidade.

Reality de rodeio

“O Último Peão” é um novo projeto de reality, concebido por Antonio Zimmerle e André Zavarize, já em processo de capacitação comercial, para exibição na Band.

Confinamento de 32 dias em uma fazenda, para 12 homens e 12 mulheres, com todas as condições para a disputa.

Mercado

Os realities de competição “Caixa Forte”, “Tão Perto, Tão Longe” e “The Web” foram alguns dos novos formatos apresentados pela Floresta, da Dida Silva, no último MIPCOM, em Cannes.

Conteúdos, aliás, já disponíveis para players exibidores. “Fazer parte deste evento mais uma vez consolida a Floresta como uma força criadora de formatos…”, declara a executiva.

Tênis de praia

A Rede TV!, por meio de acordo com a Federação Paulista de Tênis (FPT), fechou a transmissão do Beach Tennis, circuito internacional, até o fim da temporada 2026.

Com início em 10 de novembro, Marcelo do Ó e Napoleão de Almeida já foram convocados para o evento.

Clube da Luluzinha

Cristiane Cardoso mobilizou nove colaboradoras – só mulheres! – para desenvolver a série “Amor em Ruínas”, em 35 capítulos. Tudo devidamente escrito. Só falta gravar.

Alexandre Avancini, como antecipado por aqui, vai dirigir.

Bate – Rebate