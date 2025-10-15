15/10/2025
“Hoje eu posso ser ainda mais eu mesma”, diz Angélica sobre novo programa ao vivo no GNT

Escrito por Portal Leo Dias
“É um formato mais descontraído, espontâneo, onde as coisas acontecem como têm que acontecer”. A frase de Angélica resume bem o que o público pode esperar de “Angélica ao Vivo”, novo programa do GNT que estreia nesta quinta-feira (16). Ao lado de André Marques e Aline Wirley, a apresentadora comanda encontros inusitados, ao vivo, com tudo o que uma boa noite precisa: comida boa, música ao vivo e conversas que fluem sem filtro.

A proposta é deixar a mesa posta — e o roteiro em segundo plano. “Claro que temos um roteiro, mas essa espontaneidade existe o tempo todo. Hoje, eu tenho muito mais segurança para estar num ao vivo com toda a experiência que eu construí ao longo desses anos”, afirma Angélica, que aposta no improviso como o tempero principal da atração.

A cada episódio, convidados de estilos e gerações diferentes dividem a noite com a apresentadora. Enquanto André Marques assume a cozinha e prepara as comidinhas na hora, Aline comanda uma banda ao vivo, embalada pelo clima da conversa. E tudo pode — e deve — sair do previsto.

“A comida pode queimar, alguém pode errar a letra da música… e tudo bem! O público vai estar vivendo isso com a gente. Vai ser uma diversão”, garante a diretora Daniela Gleiser.

Mais do que um programa de entrevista, “Angélica ao Vivo” é um espaço de convivência, onde lembranças, risadas e confissões surgem naturalmente. “Se o rango não sair como planejado no ao vivo, essa será a grande verdade! Numa fase de tanta coisa fake, acho que o ser de verdade vai ser o grande diferencial do programa”, diz André Marques.

Aline completa: “A música tem esse poder de entrelaçar histórias. Nesse programa, ela potencializa as conversas, as trocas, e deixa tudo fluir”.

Com 10 episódios na primeira temporada, a atração será exibida toda quinta no GNT, com disponibilidade no Globoplay (plano premium). Para a apresentadora, mais do que um retorno ao vivo, o programa marca uma nova fase. “Hoje eu posso ser ainda mais eu mesma, e isso tem tudo a ver com o espírito do programa”.

