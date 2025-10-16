16/10/2025
Hollow Knight vs. Silksong: o que realmente mudou entre os dois jogos da franquia?

Novo capítulo da Team Cherry traz protagonista diferente, mapas verticais e combates mais ágeis, redefinindo a experiência metroidvania

O aguardado Hollow Knight: Silksong, lançado em setembro de 2025, chegou quase uma década após o título original, e trouxe mudanças profundas à fórmula que consagrou o estúdio Team Cherry.

Mesmo mantendo a essência metroidvania, a sequência apresenta um novo reino, ritmo acelerado de combate, sistema de habilidades renovado e uma nova protagonista — a destemida Hornet, rival e aliada do Cavaleiro no primeiro jogo.

Hollow Knight vs. Silksong: compare os jogos estilo metroidvania — Foto: Divulgação/Team Cherry

A seguir, veja o comparativo entre Hollow Knight (2017) e Hollow Knight: Silksong (2025) e o que realmente mudou em cada aspecto da experiência.

🕳️ 1. História: de Hallownest a Fiarlongo

O primeiro Hollow Knight acompanha O Cavaleiro, uma figura enigmática que se aventura nas profundezas de Hallownest, antiga civilização de insetos dominada por uma praga. Seu objetivo é erradicar a corrupção que ameaça o reino, enfrentando criaturas e chefes icônicos — entre eles, Hornet, que mais tarde se revela uma guardiã e peça central do enredo.

Já em Silksong, a história se desloca para o misterioso reino de Fiarlongo, onde Hornet é sequestrada e levada contra sua vontade. Diferente do jogo anterior, a narrativa é ascendente: o jogador precisa escalar até o topo da Cidadela, enfrentando peregrinos, seitas e criaturas movidas pela fé.

⚔️ 2. Jogabilidade: ritmo acelerado e verticalidade

Enquanto o primeiro Hollow Knight se destacava por um ritmo cadenciado e exploratório, Silksong aposta em agilidade e fluidez. Hornet é mais rápida, salta mais alto e usa uma agulha presa a fios de seda, permitindo ataques aéreos, esquivas precisas e deslocamentos verticais impressionantes.

O combate também ficou mais intenso: inimigos agora causam o dobro de dano, e o sistema de cura e ataque utiliza Seda em vez de Alma, exigindo mais estratégia. A heroína também pode usar projéteis, bombas e armadilhas, adquiridos com rosários, a nova moeda do jogo.

👑 3. O Cavaleiro vs. Hornet: duas jornadas, dois estilos

O Cavaleiro é silencioso e introspectivo, representando o vazio e o sacrifício — já Hornet fala, reage e interage com o mundo ao redor, tornando o enredo mais emocional e dinâmico.

Hornet se destaca por sua personalidade firme e estilo de combate mais ofensivo. Enquanto o Cavaleiro precisava parar para se curar, Hornet pode atacar e recuperar energia simultaneamente, tornando o fluxo de jogo mais fluido e menos punitivo.

🗺️ 4. Mapa: o dobro de tamanho e muito mais vertical

O mundo de Silksong é quase o dobro de Hallownest, com biomas mais amplos, verticais e variados, cada um com estética e trilha sonora próprias.

Agora, o mapa é atualizado por Shakra, uma nova cartógrafa que substitui Cornifer, e há um sistema de missões que organiza objetivos opcionais — novidade inédita na série. Mesmo com essa estrutura, o jogo preserva o caráter de exploração livre, marca registrada da franquia.

🧵 5. Sistema de habilidades: de amuletos a brasões e ferramentas

Em vez dos Amuletos do primeiro jogo, Silksong apresenta os Brasões, itens que modificam o estilo de luta de Hornet e alteram o uso de Seda. Eles vêm em cores diferentes e podem conceder golpes adicionais, cura aprimorada ou buffs temporários.

O jogo também introduz Ferramentas equipáveis, divididas entre ofensivas, defensivas e utilitárias, que permitem personalizar o estilo de combate conforme o desafio. Esse novo sistema dá mais profundidade estratégica ao gameplay.

🕹️ Conclusão: um novo patamar para a franquia

Com mecânicas refinadas, uma protagonista carismática e ambientação inédita, Hollow Knight: Silksong se consolida como uma sequência ambiciosa que mantém o DNA do original, mas eleva o nível em ritmo, fluidez e liberdade de ação.

Para veteranos, é uma nova forma de testar habilidades em um mundo mais brutal; para novatos, é o ponto de partida ideal para descobrir uma das sagas mais aclamadas do gênero metroidvania.

Fonte: TechTudo, Team Cherry
✍️ Redigido por ContilNet

