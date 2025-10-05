Homem afirma ser menino levado da Bahia por Poliana Rocha há 15 anos

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, se envolveu em polêmica ao relatar que levou um adolescente de Ilhéus (BA) para Goiânia (GO), onde a família reside. O relato de Poliana foi feito no programa Sensacional. Ela contou que o marido “adotou” o jovem durante uma viagem à Bahia e o levou sem avisar a mãe do menor. Com o tempo, o menino passou a chamá-la de “mainha”.

O caso ocorreu há 15 anos, quando Zé Felipe ainda era criança. Segundo Poliana, a ideia de Leonardo era que o jovem brincasse e fizesse companhia a Zé Felipe. “O menino começou a me chamar de mainha… E aquilo foi me incomodando, sabe? E acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado com o menino”, contou Poliana. Após perceber a situação, ela enviou o jovem de volta à Bahia.

3 imagens

João dias alega ser adolescente levado por Poliana Rocha e Leonardo

João Dias publicou foto antiga ao lado de Leonardo

João Dias publicou foto antiga ao lado de Leonardo

Poliana Rocha se pronunciou nas redes.

Poliana Rocha se pronunciou nas redes.

Reprodução/Redes sociais.

Agora, um homem chamado João Dias alega ser a criança levada pela família. Em vídeo, ele afirma que não tinha conhecimento da entrevista de Poliana e pretende contar sua versão completa em seu perfil. Ele também conta que a mãe não teria gostado do relato da esposa de Leonardo.

“A minha mãe está um pouco chateada pela forma que foi falado, né? Mas isso não vem ao caso”, disse. “Vou me pronunciar, porque, na verdade, a história é minha e logo logo eu vou contar tudo da forma certinha como aconteceu, onde aconteceu e contar tudo tudo para vocês.”

Para comprovar que seria o adolescente “adotado”, João mostrou uma foto ao lado de Leonardo, registrada na fazenda Talismã, em Goiânia. “Essa essa aqui é a foto original, a foto física que eu tenho aqui de lembrança, que eu vou guardar até ficar velhinho”, declarou.

Na internet, o relato de Poliana gerou revolta. “Esse caso deveria ser investigado pelo Ministério Público e Varas da Infância e Juventude dos estados e cidades envolvidas”, escreveu um internauta. “Não pegaram por compaixão, levaram pra ser um passatempo do filho mesmo”, criticou outra.