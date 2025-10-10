Homem aponta arma falsa para GCMs e é baleado e preso em praia de SP

Um homem, de 34 anos, foi baleado na perna e preso após apontar uma arma falsa para guardas civis municipais (GCM) de Praia Grande, nessa quinta-feira (9/10), no litoral de São Paulo. Momentos antes, o indivíduo também havia ameaçado uma funcionária pública próximo um banheiro.

Segundo a GCM, uma equipe foi acionada após câmeras de monitoramento revelarem uma atitude suspeita do homem pela praia. Agentes foram enviados para abordagem, quando o suspeito desrespeitou uma ordem de parada, sacou uma arma e a apontou para a equipe de segurança. Os GCMs revidaram a ameaça e dispararam contra a perna esquerda do homem.

Leia também

Ele foi detido e constatou-se que a arma utilizada pelo suspeito era falsa. Conforme registro da Polícia Civil, momentos antes, o homem ainda teria utilizado o simulacro de arma de fogo para ameaçar uma funcionária pública próxima a um banheiro da praia.

Procurada pelo Metrópoles, a Prefeitura de Praia Grande informou que o suspeito foi encaminhado ao Hospital Irmã Dulce para tratar o ferimento do disparo e depois foi preso.

“Desta forma, conseguimos tirar das ruas mais um indivíduo que buscava efetuar assaltos. A Segurança em Praia Grande é tratada como uma das prioridades”, comemorou o secretário de Assuntos de Segurança Pública, Maurício Vieira Izumi.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o simulacro de arma de fogo e as armas dos guardas foram apreendidos. O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande.