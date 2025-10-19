homem-armado-invade-igreja-em-sp-e-fere-fiel-antes-de-ser-preso

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (19/10) após invadir uma igreja no bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, ele estava armado com facas de cozinha e carregava uma caixa de energia e ferramentas, quando foi surpreendido pelas equipes do 39º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M).

Leia também

A ação começou após o Centro de Operações da PM (Copom) receber uma denúncia de invasão ao templo religioso. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito tentou fugir, mas acabou contido.

Durante a abordagem, um homem que tentou impedir a fuga foi ferido no braço por uma das facas. A vítima recebeu atendimento médico e não corre risco.

O invasor foi detido e conduzido ao 24º Distrito Policial, onde permanece preso.