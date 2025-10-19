homem-armado-invade-igreja-em-sp-e-fere-fiel-antes-de-ser-preso

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (19/10) após invadir uma igreja no bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, ele estava armado com facas de cozinha e carregava uma caixa de energia e ferramentas, quando foi surpreendido pelas equipes do 39º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M).
Leia também
-
Polícia se manifesta após sexo de policial com cinco presos em cela
-
Presos tomaram arma de policial durante suruba em cela de delegacia
-
Polícia investiga sexo de policial com 5 presos em cela de delegacia
A ação começou após o Centro de Operações da PM (Copom) receber uma denúncia de invasão ao templo religioso. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito tentou fugir, mas acabou contido.
Durante a abordagem, um homem que tentou impedir a fuga foi ferido no braço por uma das facas. A vítima recebeu atendimento médico e não corre risco.
O invasor foi detido e conduzido ao 24º Distrito Policial, onde permanece preso.