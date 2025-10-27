Homem bêbado é preso após furar blitz e tentar se esconder em casa

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após furar blitz e tentar se esconder dentro de uma residência na noite da última sexta-feira (24/10), em Vicente Pires.

O condutor desobedeceu a ordem de parada dos agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) na QNF 01, em Taguatinga Norte, e fugiu em direção ao Pistão Norte.

Com o apoio do helicóptero Sentinela, as equipes do Detran e da PMDF acompanharam o veículo até Vicente Pires, onde o motorista abandonou o carro e tentou se esconder em uma residência dentro de um condomínio da região.

Localizado, detido e conduzido à 8ª Delegacia de Polícia, o motorista foi autuado em flagrante por crime de alcoolemia, conforme laudo técnico emitido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O homem foi liberado mediante pagamento de fiança de R$ 1,5 mil.

Bebida e direção

Entre a noite de sexta-feira (24/10) e a manhã desta segunda (27/10), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) executou operações de fiscalização em Taguatinga, Guará, Gama, Planaltina, Lago Norte e Ceilândia. As ações tiveram como foco retirar das vias condutores que assumem a direção após o consumo de bebida alcoólica e reforçar a segurança viária em todo o DF.

Ao todo, foram aplicados 644 testes de etilômetro, que resultaram em 79 autuações de motoristas que estavam alcoolizados. Além disso, os agentes de trânsito identificaram 25 condutores inabilitados, 11 com a CNH vencida há mais de 30 dias e um com a habilitação suspensa ou cassada.

Durante a Operação Rescaldo, também na região de Taguatinga, na manhã desta segunda-feira, foram recuperados dois veículos — um Fiat Palio vermelho e um Fiat Fiorino branco — com restrição de roubo e furtos. Essa operação é realizada, costumeiramente, nas primeiras horas da manhã.