Homem com mandado de prisão em aberto é detido pela PM na BR-364 durante operação

Um homem de 46 anos, identificado pelas iniciais E.R.S., foi preso na tarde desta terça-feira, 7, durante uma ação da Polícia Militar na BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de lesão corporal e resistência.

A prisão ocorreu por volta das 15h, no km 13 da rodovia, durante a operação “Protetor dos Biomas”/Foto: Reprodução

A prisão ocorreu por volta das 15h, no km 13 da rodovia, durante a operação “Protetor dos Biomas”, que tem como objetivo o combate a crimes ambientais e outras irregularidades na região. Durante um bloqueio policial, os agentes abordaram um veículo de placa NAE6B04, que transportava duas pessoas.

Ao consultar o sistema Apollo, os policiais constataram a existência do mandado de prisão em nome de E.R.S., informação que foi confirmada pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Segundo a Polícia Militar, os ocupantes do carro relataram que haviam saído de Porto Velho (RO) com a intenção de cobrar uma dívida relacionada à venda de peixes.

Após receber voz de prisão, E.R.S. foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano para os procedimentos legais. Ele deverá ser transferido para o presídio, onde ficará à disposição da Justiça.

