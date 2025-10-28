28/10/2025
Universo POP
Homem condenado por abusar de criança é preso novamente em Assis Brasil após descumprir semiaberto

Diante da decisão judicial, os agentes localizaram o condenado e o conduziram novamente ao sistema prisional

A Polícia Civil do Acre prendeu, na manhã de segunda-feira (27), um homem condenado por abusar sexualmente de uma criança de 8 anos no município de Assis Brasil. A ação foi conduzida pela equipe da Delegacia-Geral do município.

Homem condenado por abusar de criança de 8 anos é preso novamente após descumprir regras do regime semiaberto/Foto: Reprodução

O indivíduo, que cumpria pena em regime semiaberto, foi recapturado após descumprir as condições impostas pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, ele utilizava tornozeleira eletrônica para monitoramento, mas teve a progressão de regime revogada por violar as medidas determinadas pelo juiz da execução penal.

Diante da decisão judicial, os agentes localizaram o condenado e o conduziram novamente ao sistema prisional, onde deverá cumprir o restante da pena em regime fechado.

