Homem conhecido como “Bruxo” é executado durante culto em igreja

Um homem identificado apenas pelo apelido de “Bruxo” foi morto a tiros na noite desse domingo (5/10) dentro de uma igreja evangélica no bairro Cidade Universitária, em Maceió (AL).

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição motorizada FT 31, do 12º Batalhão da Polícia Militar, foi acionada pela Central de Operações às 21h58 para averiguar uma denúncia de homicídio.

