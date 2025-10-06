06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Homem conhecido como “Bruxo” é executado durante culto em igreja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
homem-conhecido-como-“bruxo”-e-executado-durante-culto-em-igreja

Um homem identificado apenas pelo apelido de “Bruxo” foi morto a tiros na noite desse domingo (5/10) dentro de uma igreja evangélica no bairro Cidade Universitária, em Maceió (AL).

Leia também

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição motorizada FT 31, do 12º Batalhão da Polícia Militar, foi acionada pela Central de Operações às 21h58 para averiguar uma denúncia de homicídio.

Leia a reportagem completa no Gazetaweb, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost