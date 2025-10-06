Homem conhecido como “Bruxo” é executado durante culto em igreja

0
Um homem identificado apenas pelo apelido de “Bruxo” foi morto a tiros na noite desse domingo (5/10) dentro de uma igreja evangélica no bairro Cidade Universitária, em Maceió (AL).
De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição motorizada FT 31, do 12º Batalhão da Polícia Militar, foi acionada pela Central de Operações às 21h58 para averiguar uma denúncia de homicídio.
