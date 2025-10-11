Homem corta pescoço de artista na Lapa após se irritar com música

Um homem de 67 anos foi preso preventivamente nessa sexta-feira (11/10) sob suspeita de ser o responsável por atacar um artista de rua na Lapa, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 2 de setembro deste ano.
O suspeito foi capturado por policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), no bairro de Santa Teresa, na região Central da cidade.
De acordo com a investigação, a vítima é conhecida na região da Lapa por cantar pelas ruas utilizando uma caixa de som e um microfone.
No dia 2 de setembro, enquanto cantava em frente a um supermercado, na Rua Riachuelo, o artista foi surpreendido pelo suspeito que, utilizando uma balaclava, o atacou por trás, desferindo uma facada em seu pescoço.
Foi apurado que o crime foi motivado pelo incômodo que o suspeito teria sentido com a música cantada pelo artista.