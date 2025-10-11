11/10/2025
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Homem corta pescoço de artista na Lapa após se irritar com música

Um homem de 67 anos foi preso preventivamente nessa sexta-feira (11/10) sob suspeita de ser o responsável por atacar um artista de rua na Lapa, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 2 de setembro deste ano.

O suspeito foi capturado por policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), no bairro de Santa Teresa, na região Central da cidade.

De acordo com a investigação, a vítima é conhecida na região da Lapa por cantar pelas ruas utilizando uma caixa de som e um microfone.

No dia 2 de setembro, enquanto cantava em frente a um supermercado, na Rua Riachuelo, o artista foi surpreendido pelo suspeito que, utilizando uma balaclava, o atacou por trás, desferindo uma facada em seu pescoço.

Foi apurado que o crime foi motivado pelo incômodo que o suspeito teria sentido com a música cantada pelo artista.

