Homem de 24 anos desaparece após cair de moto aquática em represa

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por Gustavo Lopes, de 24 anos, na represa de Igaratá, interior de São Paulo. Ele desapareceu após cair de uma moto aquática, no último sábado (25/10). Gustavo não foi localizado nos primeiros três dias de buscas e o trabalho deve ser retomado nesta terça-feira (27/10).

Morador de Atibaia, estava em Igaratá para participar de uma festa. De acordo com as autoridades, ele estava acompanhado de duas amigas no momento do acidente. As mulheres foram resgatadas, mas Gustavo afundou e não foi encontrado.

Ao Metrópoles, um tio da vítima afirmou que ele já tinha ido para Igaratá outras vezes e que estava sem colete salva-vidas quando caiu na água.

Outro acidente na represa

  • No início de setembro, a influenciadora Jaqueline Barbosa Nascimento, de 22 anos, morreu após cair da moto aquática na represa de Igaratá.
  • Ela estava acompanhada de amigos que fez em uma balada na semana anterior.
  • Jaqueline também estava sem colete salva-vidas e o corpo dela foi encontrado após quatro dias de buscas.
  • Na época, a amiga de Jaqueline, Gabrielle Reis, afirmou ao Metrópoles que insistiu para que a jovem não fizesse a viagem.
  • “Pedi muito para ela não ir. Eu e todas as nossas amigas próximas pedimos muito, porque nenhuma de nós conseguiria acompanhar. Aí a semana inteira ela ficou perturbando a gente, dizendo: ‘Vamos, vamos’. Acabou que ela foi.”

 

