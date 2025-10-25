homem-discute-com-o-amante-da-enteada-e-acaba baleado

Uma confusão entre famílias terminou com Cláudio Vidal da Cunha, de 50 anos, baleado e hospitalizado, após ele ir à casa do amante da enteada, no fim da noite dessa sexta-feira (24/10), no Jardim São Luís, na zona sul paulistana.

O motivo para a confusão, como consta em registros da Polícia Civil, seria o fato de Sheila da Silva, de 31 anos, manter uma relação amorosa com Hugo Rocha, 35, mas ainda residir com o marido, com o qual ainda oficializa o processo de separação.

Sheila relatou em depoimento, obtido pela reportagem, que a mãe, Wladna Oliveira, não aceita o fim do casamento. Por isso, acrescentou, a mãe foi, acompanhada do padrasto de Sheila, até a casa de Hugo, “para pedir que ele a deixasse em paz”.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Vìtima foi baleada quando foi tirar satisfações na casa do amante de enteada

Reprodução/Redes Sociais 2 de 3

Wladna (esq.) não aeitaria o fim o casamento da filha

Reprodução/Redes Sociais 3 de 3

Homem foi hospitalizado

Reprodução/Redes Sociais

Primeira confusão

Wladna e Cláudio Vidal foram de moto até a casa Hugo, onde ele não estava. O casal então decidiu ir embora, mas Wladna preferiu esperar um carro de aplicativo, por se sentir insegura de retornar na garupa da moto, como relatou à polícia.

Cláudio então rumou para casa. Lá chegando, teria se encontrado com Hugo, que foi ao local tirar satisfações, pelo fato de ter sido procurado em casa, onde não estava, para que seu relacionamento com Sheila fosse discutido. Ambos então se agrediram e, após isso, Cláudio teria entrado em casa e se armado com uma faca.

Leia também

Hugo já havia saído do local, indo para casa nesse meio tempo, local para onde Cláudio também se deslocou em seguida, novamente com a moto.

Briga e tiro

Chegando em frente à casa de Hugo, uma nova discussão foi iniciada e, pelo fato de Cláudio estar supostamente portando uma faca, um tio de Hugo, identificado somente como Cacau, apareceu com uma arma de fogo e atirou.

Cláudio Vidal foi ferido e encaminhado por uma testemunha para o Hospital do M’Boi Mirim, onde foi submetido a uma cirurgia. O estado de saúde dele não foi informado.

O suspeito de ter atirado contra ele não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

O caso é investigado como tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, pelo 47º D`(Capão Redondo).