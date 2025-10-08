08/10/2025
Homem é agredido e jogado dentro do canal da Maternidade após briga por ciúmes em Rio Branco

Após o ataque, o agressor fugiu

Uma discussão motivada por ciúmes terminou com Cleudo Miranda dos Santos, de 40 anos, agredido e arremessado dentro do canal da Maternidade, na noite desta quarta-feira (8), na Rua Manoel Rodrigues de Souza, região do Skate Parque, no bairro Jardim Nazle, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Cleudo bebia em via pública na companhia de um amigo e da namorada dele quando iniciou uma discussão por ciúmes. Durante o desentendimento, o amigo passou a agredi-lo com socos e chutes e, em seguida, o jogou dentro do canal. Na queda, a vítima bateu a cabeça e desmaiou. Após o ataque, o agressor fugiu.

Homem sendo socorrido por paramédicos/Foto: ContilNet

Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam Cleudo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Conforme o médico do Samu, ele sofreu um corte no queixo, escoriações na testa e um traumatismo cranioencefálico leve. O estado de saúde é estável.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.

Veja o vídeo:

