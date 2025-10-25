25/10/2025
Homem é atacado e morto por sucuri gigante em comunidade indígena isolada da floresta

O homem, que não teve o nome divulgado, foi surpreendido pela cobra enquanto se encontrava em uma área de mata próxima ao assentamento

Um ataque brutal de uma sucuri de grandes proporções resultou na morte de um morador de uma comunidade indígena na província de Loreto, região de fronteira com o Peru. O caso, registrado na noite da última segunda-feira (20), deixou os habitantes locais em choque.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi surpreendido pela cobra enquanto se encontrava em uma área de mata próxima ao assentamento/Foto: Reprodução

De acordo com informações do Diario La Prensa, o homem, que não teve o nome divulgado, foi surpreendido pela cobra enquanto se encontrava em uma área de mata próxima ao assentamento. A serpente o atacou de forma repentina, enrolando-se ao redor de seu corpo e provocando asfixia por constrição.

Moradores que presenciaram o incidente correram para tentar resgatar a vítima, mas não conseguiram evitar o desfecho fatal. A força do animal já havia causado danos irreversíveis antes da chegada do socorro.

Imagens que circulam entre os membros da comunidade mostram o momento em que os moradores tentam desenrolar a sucuri do corpo da vítima, evidenciando o tamanho impressionante do réptil.

A sucuri (Eunectes murinus), uma das maiores serpentes do mundo, não possui veneno, mas utiliza a força de seus músculos para imobilizar e matar suas presas. Casos de ataques a humanos são raros, porém podem ocorrer em regiões de floresta onde há contato direto entre comunidades e a fauna silvestre.

