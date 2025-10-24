Homem é atropelado por adolescente motociclista enquanto atravessava faixa de pedestres em Rio Branco

24/10/2025
A vitima recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado entubado ao pronto-socorro

Francisco de Assis Costa da Silva, de 47 anos, foi atropelado por uma motocicleta enquanto atravessava a faixa de pedestres na tarde desta sexta-feira (24), na Rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, em Rio Branco.

O homem foi levado ao pronto-socorro da capital/Foto: ContilNet

Segundo testemunhas, o condutor da moto, um adolescente de 16 anos, pilotava uma Honda Fan preta em alta velocidade no sentido Centro–Bairro quando atingiu a vítima.

Com o impacto, Francisco sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado entubado ao pronto-socorro de Rio Branco.

O médico Gustavo Oliveira informou que o paciente apresenta fratura fechada no joelho direito, possível fratura na base do crânio e traumatismo craniano grave (TCE).

“Francisco está estável, porém em estado grave”, afirmou o médico.

O homem está em estado estável, porém grave/Foto: ContilNet

O adolescente também ficou ferido, com escoriações leves, e foi levado à UPA da Sobral para atendimento médico.

Ainda segundo os profissionais de saúde, a vítima teria ingerido bebidas alcoólicas antes do acidente, o que dificultou o atendimento. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

