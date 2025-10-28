Homem é baleado com dois tiros no Segundo Distrito de Rio Branco

Um homem foi atingido por dois tiros na tarde desta terça-feira (28), na região do Santa Helena, bairro Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi socorrida após ser ferida por disparos de arma de fogo. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do rapaz nem sobre as circunstâncias do crime.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizam buscas na região para tentar localizar os autores dos disparos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

*Matéria em atualização