Homem é baleado na cabeça em tentativa de homicídio no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco

Alisson Oliveira Francelina, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (18), na Travessa Fialho, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores da região relataram ter ouvido cerca de sete disparos de arma de fogo. Testemunhas informaram que os tiros foram efetuados de dentro de um veículo modelo HB20, que passou em alta velocidade atirando contra a vítima.

Alisson estava em um bar quando foi surpreendido pelos criminosos. Um dos disparos atingiu a região cervical, na parte de trás da cabeça (nuca), provocando um ferimento grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. A vítima foi entubada e encaminhada em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar isolou a área do crime e colheu informações com testemunhas. O veículo utilizado na ação criminosa fugiu logo após os disparos e ainda não foi localizado.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura as circunstâncias e a motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.