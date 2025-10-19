19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Homem é baleado na cabeça em tentativa de homicídio no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco

Testemunhas informaram que os tiros foram efetuados de dentro de um veículo modelo HB20, que passou em alta velocidade atirando contra a vítima

Alisson Oliveira Francelina, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (18), na Travessa Fialho, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

O homem foi baleado na noite de sábado/Foto: ContilNet

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores da região relataram ter ouvido cerca de sete disparos de arma de fogo. Testemunhas informaram que os tiros foram efetuados de dentro de um veículo modelo HB20, que passou em alta velocidade atirando contra a vítima.
Alisson estava em um bar quando foi surpreendido pelos criminosos. Um dos disparos atingiu a região cervical, na parte de trás da cabeça (nuca), provocando um ferimento grave.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. A vítima foi entubada e encaminhada em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

O Samu foi chamado para realizar os primeiros atendimentos/Foto: ContilNet

A Polícia Militar isolou a área do crime e colheu informações com testemunhas. O veículo utilizado na ação criminosa fugiu logo após os disparos e ainda não foi localizado.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura as circunstâncias e a motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

