Homem é condenado a 18 anos por homicídio motivado por dívida de R$ 50

Um homem foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão por um assassinato motivado por uma dívida de R$ 50, em Taguatinga.

Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), a vítima, Marcionilio Viera Rodrigues de Almeida, havia vendido ao réu, identificado como Kerlyson Ribeiro Costa, um tanque de lavar roupas elétrico. Contudo, foi acordado que Kerlyson pagasse futuramente uma quantia de R$ 50.

Em um eventual encontro entre os dois, a vítima cobrou do réu. Ele afirmou não ter condições de efetuar o pagamento do débito naquele momento, o que levou ao início de uma discussão.

A vítima, então, resolveu pegar a bicicleta do réu como forma de forçar o pagamento. Diante disso, Kerlyson pegou uma faca com um pedestre e atingiu Marcionilio com múltiplo golpes nas costas.

O juiz presidente do Tribunal do Júri de Taguatinga destacou “a gravidade da conduta” do réu, uma vez que “a vítima foi atingida em regiões vitais”.

“O réu ainda perseguiu a vítima e tentou prosseguir com o ataque mesmo após ter sido contido por populares, o que demonstra uma determinação em matar”, destacou.

Consequências emocionais

O juiz também ressaltou que o crime trouxe consequências emocionais e financeiras para a família da vítima.

A esposa e a enteada de Marcionilio testemunharam no júri e disseram que enfrentam dificuldades desde a morte dele, já que dependiam exclusivamente da renda da vítima.

Ainda foi relatado que os três filhos de Marcionilio (que à época do crime tinham 8, 7 e 4 anos) têm sequelas psicológicas.

Um deles, segundo a mulher, “tem medo de tudo e de todos”, e faz acompanhamento psicológico na escola.

O júri considerou que o homicídio de Kerlyson foi por motivo torpe e por uso de recurso que impossibilitou defesa.