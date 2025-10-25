Homem é condenado por tentar matar mulher para não pagar dívida no DF

O Tribunal do Júri de Águas Claras condenou um homem, identificado como João Victor do Nascimento, a 12 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e roubo.
Segundo o processo, o réu devia à vítima valores referentes a compra de um veículo. Na tentativa de não arcar com a divida, ele teria atraído a mulher a um endereço no Conjunto 6 de Arniqueiras, sob a justificativa de quitação do débito, e tentado matá-la com golpes de faca.
Ao conseguir se desvencilhar do agressor, a vítima correu em direção a populares, gritando por socorro. Nesse momento, João Victor subtraiu as chaves do veículo da mulher e fugiu no automóvel dela. O caso aconteceu em 25 de julho de 2022, mas teve sentença proferida em outubro deste ano.
Para os jurados, o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o acusado agiu com dissimulação para atrair e atacá-la.