25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Homem é condenado por tentar matar mulher para não pagar dívida no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
homem-e-condenado-por-tentar-matar-mulher-para-nao-pagar-divida-no-df

O Tribunal do Júri de Águas Claras condenou um homem, identificado como João Victor do Nascimento, a 12 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e roubo.

Segundo o processo, o réu devia à vítima valores referentes a compra de um veículo. Na tentativa de não arcar com a divida, ele teria atraído a mulher a um endereço no Conjunto 6 de Arniqueiras, sob a justificativa de quitação do débito, e tentado matá-la com golpes de faca.

Leia também

Ao conseguir se desvencilhar do agressor, a vítima correu em direção a populares, gritando por socorro. Nesse momento, João Victor subtraiu as chaves do veículo da mulher e fugiu no automóvel dela. O caso aconteceu em 25 de julho de 2022, mas teve sentença proferida em outubro deste ano.

Para os jurados, o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o acusado agiu com dissimulação para atrair e atacá-la.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost