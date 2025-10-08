Homem é detido por agredir a mãe idosa em Cruzeiro do Sul

Um homem identificado pelas iniciais F. M., de 39 anos, foi preso na noite desta terça-feira (7) após agredir a própria mãe, uma idosa de 74 anos, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que o filho, usuário de entorpecentes, estava bastante alterado e passou a ameaçá-la e a agredi-la fisicamente. Para escapar das agressões, a idosa contou que precisou pular pela porta da cozinha e pedir ajuda aos vizinhos.

Ainda segundo a mulher, as agressões são recorrentes, principalmente nos períodos em que recebe o salário. Nessas ocasiões, o filho se torna mais violento ao tentar tomar seu dinheiro para comprar drogas. A vítima afirmou não suportar mais a situação em razão da idade avançada e do medo constante do comportamento do agressor.

A guarnição policial encontrou F. M. no local, sob visível efeito de álcool e drogas. Ele apresentava comportamento agressivo e chegou a proferir ameaças contra os policiais. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.