Homem é diagnosticado com botulismo após comer pimenta em conserva

Um homem do Distrito Federal (DF) foi diagnosticado com botulismo após consumir uma pimenta em conserva contaminada. O caso, ocorrido em setembro, acendeu o alerta das autoridades de saúde para os cuidados no preparo e consumo de alimentos caseiros.

De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, o paciente recebeu alta hospitalar e segue em recuperação domiciliar. O botulismo é uma doença rara e potencialmente fatal, causada pela bactéria Clostridium botulinum, que produz uma toxina capaz de provocar paralisia muscular ao bloquear a comunicação entre nervos e músculos.

Sintomas e riscos

Segundo a médica gastrohepatologista Daniela Carvalho, os principais sintomas são visão dupla, pálpebras caídas, dificuldade para respirar e fraqueza muscular.

Em bebês, os sinais podem ser mais sutis: prisão de ventre, choro fraco, dificuldade para sugar e fraqueza muscular. O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações graves.

Alimentos que exigem atenção

A contaminação geralmente ocorre em alimentos mal conservados ou armazenados incorretamente, como:

Conservas artesanais ;

Pastas caseiras ;

Molhos e temperos vendidos em feiras ;

Mel, especialmente quando consumido por crianças menores de 1 ano.

Esses produtos podem se tornar ambientes ideais para o desenvolvimento da bactéria quando não passam por higienização e vedação adequadas.

“Nunca deixe alimentos prontos em temperatura ambiente por mais de duas horas”, alertou a médica.

Como prevenir

Para evitar o botulismo, especialistas recomendam:

Lavar bem os alimentos com escova e água corrente;

Esterilizar frascos e tampas , fervendo por pelo menos 15 minutos ;

Evitar reutilizar tampas de conservas ;

Refrigerar imediatamente após abrir;

Descartar produtos com cheiro alterado, bolhas, tampas estufadas ou enferrujadas.

Ações de fiscalização

A Vigilância Epidemiológica do DF acompanha o caso e realiza investigações para identificar possíveis produtos contaminados. O órgão atua em conjunto com a Vigilância Sanitária para retirar itens de risco do mercado e prevenir novos casos.

“A pessoa permanece consciente, mesmo com o corpo paralisando, o que é característico da doença”, destacou Daniela Carvalho.

Fonte: Secretaria de Saúde do DF e Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet