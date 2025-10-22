Homem é diagnosticado com botulismo após comer pimenta em conserva

Um homem do Distrito Federal (DF) foi diagnosticado com botulismo após consumir uma pimenta em conserva contaminada. O caso, ocorrido em setembro, acendeu o alerta das autoridades de saúde para os cuidados no preparo e consumo de alimentos caseiros.
De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, o paciente recebeu alta hospitalar e segue em recuperação domiciliar. O botulismo é uma doença rara e potencialmente fatal, causada pela bactéria Clostridium botulinum, que produz uma toxina capaz de provocar paralisia muscular ao bloquear a comunicação entre nervos e músculos.
Sintomas e riscos
Segundo a médica gastrohepatologista Daniela Carvalho, os principais sintomas são visão dupla, pálpebras caídas, dificuldade para respirar e fraqueza muscular.
Em bebês, os sinais podem ser mais sutis: prisão de ventre, choro fraco, dificuldade para sugar e fraqueza muscular. O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações graves.
Alimentos que exigem atenção
A contaminação geralmente ocorre em alimentos mal conservados ou armazenados incorretamente, como:
-
Conservas artesanais;
-
Pastas caseiras;
-
Molhos e temperos vendidos em feiras;
-
Mel, especialmente quando consumido por crianças menores de 1 ano.
Esses produtos podem se tornar ambientes ideais para o desenvolvimento da bactéria quando não passam por higienização e vedação adequadas.
“Nunca deixe alimentos prontos em temperatura ambiente por mais de duas horas”, alertou a médica.
Como prevenir
Para evitar o botulismo, especialistas recomendam:
-
Lavar bem os alimentos com escova e água corrente;
-
Esterilizar frascos e tampas, fervendo por pelo menos 15 minutos;
-
Evitar reutilizar tampas de conservas;
-
Refrigerar imediatamente após abrir;
-
Descartar produtos com cheiro alterado, bolhas, tampas estufadas ou enferrujadas.
Ações de fiscalização
A Vigilância Epidemiológica do DF acompanha o caso e realiza investigações para identificar possíveis produtos contaminados. O órgão atua em conjunto com a Vigilância Sanitária para retirar itens de risco do mercado e prevenir novos casos.
“A pessoa permanece consciente, mesmo com o corpo paralisando, o que é característico da doença”, destacou Daniela Carvalho.
Fonte: Secretaria de Saúde do DF e Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet