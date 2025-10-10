Homem é engolido por buraco após desabamento de calçada em Manaus

10/10/2025
Um homem caiu de forma repentina em um buraco aberto na calçada da Rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, nesta quinta-feira (9/10). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do incidente e o vídeo viralizou nas redes sociais.

No registro é possível ver o pedestre andando normalmente pela calçada, quando a rua cede de forma inesperada. Uma enorme cratera é aberta e o homem completamente engolido. A vítima foi socorrida por motociclistas que passavam pelo local.

Veja as fotos

Reprodução/Internet
Homem é engolido por buraco
Reprodução/Internet
Homem é engolido por buracoReprodução/Internet
Reprodução/Internet
Homem é engolido por buracoReprodução/Internet

A Polícia Militar informou que quando a equipe chegou ao endereço, o homem já havia sido retirado da cratera. Após o acidente, a área foi isolada pelas autoridades para evitar novas quedas.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima que caiu no buraco formado na calçada. O caso gerou preocupação entre os moradores da região e abriu questionamentos sobre as condições da infraestrutura do local.

