Homem é engolido por buraco após desabamento de calçada em Manaus

Um homem caiu de forma repentina em um buraco aberto na calçada da Rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, nesta quinta-feira (9/10). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do incidente e o vídeo viralizou nas redes sociais.

No registro é possível ver o pedestre andando normalmente pela calçada, quando a rua cede de forma inesperada. Uma enorme cratera é aberta e o homem completamente engolido. A vítima foi socorrida por motociclistas que passavam pelo local.

A Polícia Militar informou que quando a equipe chegou ao endereço, o homem já havia sido retirado da cratera. Após o acidente, a área foi isolada pelas autoridades para evitar novas quedas.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima que caiu no buraco formado na calçada. O caso gerou preocupação entre os moradores da região e abriu questionamentos sobre as condições da infraestrutura do local.