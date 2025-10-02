Homem é esfaqueado após ser confundido com assaltante em Rio Branco; veja detalhes

Um homem de aproximadamente 50 anos foi ferido com um golpe de faca na manhã desta quinta-feira (2), na Travessa Açaí, bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele caminhava pela via quando foi abordado por um grupo de homens que, ao confundi-lo com um assaltante, desferiram uma facada em suas costas. Após a agressão, os suspeitos fugiram do local.

Populares prestaram ajuda ao ferido e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico realizou os primeiros atendimentos e, ao constatar que o homem apresentava sinais de embriaguez e confusão mental, solicitou apoio de uma unidade de suporte avançado. Ele foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve na região, colheu informações com testemunhas e realizou buscas, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.