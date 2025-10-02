Homem é esfaqueado após ser confundido com assaltante em Rio Branco; veja detalhes

02/10/2025
Um homem de aproximadamente 50 anos foi ferido com um golpe de faca na manhã desta quinta-feira (2), na Travessa Açaí, bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco/Foto: ContilNet

Segundo informações da própria vítima, ele caminhava pela via quando foi abordado por um grupo de homens que, ao confundi-lo com um assaltante, desferiram uma facada em suas costas. Após a agressão, os suspeitos fugiram do local.

Populares prestaram ajuda ao ferido e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico realizou os primeiros atendimentos e, ao constatar que o homem apresentava sinais de embriaguez e confusão mental, solicitou apoio de uma unidade de suporte avançado. Ele foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve na região, colheu informações com testemunhas e realizou buscas, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

