Homem é espancado com capacete após ser acusado de tentar furtar casa em Rio Branco

Francisco Luan Lima de Souza, de 32 anos, foi vítima de agressão física na noite desta quinta-feira (9), na Rua Padre Cícero, bairro Conquista, em Rio Branco. Ele foi atingido por diversos golpes de capacete na cabeça.

Segundo informações repassadas por familiares, Francisco é usuário de entorpecentes e, ao tentar supostamente furtar a casa de um vizinho, acabou sendo agredido. Após as pancadas, ele ficou desorientado e caiu no chão.

Moradores que passavam pelo local reconheceram Francisco, chamaram o pai dele e também acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada, e a equipe prestou os primeiros socorros. Como as lesões não eram graves, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.