Homem é flagrado furtando casa e escapa da morte ao pular no Rio Acre durante ‘disciplina’ de faccionados

Adônis Ricardo Nunes, de 30 anos, foi vítima de uma “disciplina” após ser flagrado por membros de uma organização criminosa furtando uma residência, na noite desta terça-feira (14).

O caso ocorreu às margens do Rio Acre, na Rua do Passeio, bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele estava na companhia de outro homem cometendo o furto em uma residência na Rua do Passeio, quando foram surpreendidos por criminosos armados, que chegaram rapidamente ao local. A dupla foi rendida e levada até a beira do rio, no mesmo bairro, onde começou a ser torturada.

Em um momento de descuido dos agressores, Adônis pulou no Rio Acre e, mesmo gravemente ferido com golpes na cabeça e exposição da calota craniana, conseguiu escapar. Ele atravessou a região do bairro Dom Giocondo — conhecido popularmente como Papoco — e chegou até a região central de Rio Branco, nas proximidades da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, onde pediu ajuda a populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após ser atendido e estabilizado, Adônis foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para a ocorrência.

Ainda segundo informações da vítima, ele suspeita que o amigo que também estava na “disciplina” possa ter sido morto às margens do Rio Acre.