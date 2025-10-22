Homem é morto a facadas ao defender o pai durante venda de lanches

Um homem identificado como Jhon Franklin de Moraes Fiúsa, 37 anos, foi morto na manhã desta quarta-feira (22/10) a facadas em uma feira do Setor M CNM 2, em Ceilândia, no Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o pai da vítima, Francisco, vende lanches na feira. O outro feirante, que comercializa roupas e tênis usados, teria se aproximado para comprar um lanche com Francisco, mas acabou entrando em desentendimento com ele. Jhon Franklin interveio na discussão para defender o pai e entrou em confronto com o comerciante.

Após se afastar do local, o suspeito retornou armado com uma faca e atingiu Jhon Franklin fatalmente no tronco. A vítima foi socorrida pela esposa e levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia foi acionada e a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) isolou a feira para a realização da perícia. O suspeito segue foragido, e o caso é investigado como homicídio