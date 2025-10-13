Homem é morto com facada no peito durante bebedeira; neta encontra o avô sem vida

Uma bebedeira entre amigos terminou de forma trágica na tarde desta segunda-feira (13), com a morte de Paulo Roberto Ferreira, de 50 anos, conhecido como “Jaguariba”. Ele foi atingido por um golpe de faca no peito dentro de uma residência localizada na Rua Aldalcides Galo, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Paulo Roberto estava ingerindo bebida alcoólica com os amigos Osvaldo Ferreira do Nascimento, de 57 anos, e um homem identificado apenas como Jorge, quando ocorreu uma discussão. Durante o desentendimento, um dos envolvidos pegou uma faca e atingiu a vítima no lado direito do peito. Paulo caiu sobre o sofá e morreu no local.

Após o crime, Jorge fugiu, enquanto Osvaldo — que possui dificuldade de locomoção — permaneceu em sua casa, ao lado da residência da vítima. A neta de Osvaldo foi quem encontrou o avô ensanguentado e “Jaguariba” já sem vida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, apenas constataram o óbito. A Polícia Militar do 1º Batalhão isolou a área até a chegada da perícia criminal. Agentes realizaram buscas na região para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos. O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).