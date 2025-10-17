Homem é morto por amigo após triângulo amoroso; veja o caso

Um vidraceiro de 33 anos foi morto pelo próprio amigo após uma discussão motivada por um triângulo amoroso no povoado de Patiobinha, em São Felipe, município localizado a cerca de 100 km de Feira de Santana (BA).

O crime ocorreu na noite da última terça-feira (14/10). Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito — um homem de 26 anos — teria esperado a vítima nas proximidades da residência e, ao avistá-la, desferiu um golpe de faca no tórax, fugindo em seguida.

🕵️‍♂️ Prisão e investigação

O suspeito foi preso na manhã de quinta-feira (16/10) enquanto se escondia em uma casa na Ilha de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador.

A motivação do crime, de acordo com a polícia, seria uma disputa por uma mulher com quem ambos mantinham relacionamento.

O caso segue sob investigação da Delegacia Territorial de São Felipe, que apura se houve premeditação no assassinato.

