17/10/2025
Homem é morto por amigo após triângulo amoroso; veja o caso

Crime aconteceu em São Felipe; suspeito foi preso dois dias depois em uma casa na Ilha de Itaparica

Um vidraceiro de 33 anos foi morto pelo próprio amigo após uma discussão motivada por um triângulo amoroso no povoado de Patiobinha, em São Felipe, município localizado a cerca de 100 km de Feira de Santana (BA).

O crime ocorreu na noite da última terça-feira (14/10). Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito — um homem de 26 anos — teria esperado a vítima nas proximidades da residência e, ao avistá-la, desferiu um golpe de faca no tórax, fugindo em seguida.

Reprodução/Redes Sociais

🕵️‍♂️ Prisão e investigação

O suspeito foi preso na manhã de quinta-feira (16/10) enquanto se escondia em uma casa na Ilha de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador.
A motivação do crime, de acordo com a polícia, seria uma disputa por uma mulher com quem ambos mantinham relacionamento.

O caso segue sob investigação da Delegacia Territorial de São Felipe, que apura se houve premeditação no assassinato.

Fonte: Correio 24 Horas / Polícia Civil da Bahia
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

