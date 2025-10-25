Homem é preso após ameaçar familiares com chave de fenda em Cruzeiro do Sul

Na madrugada deste sábado, 25, a Polícia Militar prendeu um indígena, no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, acusado de ameaçar familiares com uma chave de fenda. Durante toda a ação, o homem segurava no colo sua filha, um bebê de poucos meses, e se recusava a entregá-la à mãe.

De acordo com a PM, a guarnição foi acionada pelo número 190 para atender a uma denúncia de violência doméstica e ameaça. A esposa de João, que também é indígena, relatou que o marido chegou em casa sob efeito de bebida alcoólica e passou a proferir ameaças contra ela e outros familiares, utilizando uma chave de fenda para intimidá-los.

A mulher contou ainda que o acusado se recusava a devolver a filha e que, sempre que ingere bebida alcoólica, ele se torna agressivo, causando medo e instabilidade no lar. Cansada da situação, ela decidiu pedir ajuda às autoridades.

João tentou resistir à prisão, mas foi contido pelos policiais e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde permaneceu à disposição da Justiça.