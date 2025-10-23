Homem é preso após confessar ter matado a companheira em Salvador

Um homem de 23 anos foi preso na noite dessa terça-feira (21/10), em Salvador, suspeito de matar a companheira. A cabeleireira Fabiana Correia Cardoso, de 43 anos, está desaparecida desde setembro. O rapaz confessou ter participado do crime, investigado como feminicídio.

O mandado de prisão temporária foi cumprido por equipes da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Familiares informaram à polícia que a vítima foi vista pela última vez com o rapaz no dia 11 de setembro, na localidade de Areia Branca, em Lauro de Freitas. Desde então, o corpo de Fabiana segue desaparecido.

