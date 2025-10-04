Homem é preso após esfaquear rival e vítima é levada ao hospital

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem suspeito de esfaquear um desafeto na Quadra 8, Conjunto 5, Setor Oeste da Estrutural, na noite deste sábado (4/10).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o socorro foi feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que levou a vítima atingida por golpes de arma branca ao hospital.
O suspeito foi localizado pela polícia militar e levado à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).
