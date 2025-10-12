12/10/2025
Homem é preso após injúria e ameaça em frente a mercado da Asa Sul

Um homem de 42 anos foi preso depois de bater em uma mulher em frente a um supermercado na 512 Sul, na noite desse sábado (11/10), após ela defender uma funcionária vítima de racismo do agressor.

Testemunhas relatam o caso e acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Segundo informações da corporação, os policiais atenderam a ocorrência por volta das 20h55 no estabelecimento comercial. O caso foi registrado como vias de fato, injúria racial e ameaça na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

A corporação também esclareceu que o envolvido não é militar da PMDF.

A Polícia Civil (PCDF) informou que por ser tratar de delito inafiançável, o autuado será encaminhado à carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE/PCDF), onde permanecerá à disposição da Justiça.

