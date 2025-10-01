01/10/2025
Homem é preso após se passar por repórter da Globo e tentar extorquir deputado

Um homem identificado como Júlio César de Oliveira Silva Rodrigues foi preso, nesta terça-feira (30/9), após se passar por jornalista do “Fantástico”, da TV Globo, para extorquir o deputado estadual Alexandre Knoploch (PL). O acusado de fato era funcionário da emissora, mas sem relação com o dominical ou qualquer outro jornalístico, e foi desligado após o caso.

O caso veio à público por meio do próprio político, que detalhou o ocorrido em suas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, Knoploch afirmou que o homem se apresentou como um jornalista da atração. Ele afirmou que havia uma reportagem sobre um suposto esquema criminoso associado ao deputado, e passou a cobrar dinheiro para não divulgar a irregularidade.

Reprodução/@aknoploch
O homem recebeu voz de prisão após solicitar o valor para não levar a suposta reportagem ao ar.Reprodução/@aknoploch
Reprodução/@aknoploch
O deputado utilizou uma câmera escondida para filmar a tentativa de extorsão por parte de Júlio César.Reprodução/@aknoploch
Reprodução/@aknoploch
O homem fazia parte do quadro de funcionários da Globo, mas não possuía relação com o “Fantástico” ou outra área do jornalismo.Reprodução/@aknoploch
Apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta estão juntas à frente do programa desde novembro de 2021 / Globo
Apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta estão juntas à frente do programa desde novembro de 2021 / Globo
Crédito: Globo/Estevam Avellar
Maju Coutinho e Poliana AbrittaCrédito: Globo/Estevam Avellar

Alexandre recebeu o golpista em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. Ele deixou uma câmera registrando a conversa. Nas imagens, Júlio César Rodrigues pede R$ 10 mil para que a suposta reportagem não fosse ao ar. O deputado afirma ter dado voz de prisão ao acusado no momento em que ouviu a tentativa de chantagem.

“Esse indivíduo, se passando por funcionário da Central Globo de Jornalismo, dizia ter uma matéria contra mim e tentou me chantagear pedindo R$ 10 mil para “resolver” a situação. O que ele encontrou foi um deputado com a consciência limpa e a coragem de enfrentar o crime. No momento em que pediu dinheiro, levantei, dei voz de prisão e garanti que ele fosse conduzido pela polícia”, contou.

Júlio César foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, no Centro do Rio, para o registro da ocorrência. Ele foi atuado em flagrante pelo crime de extorsão. De acordo com a Globo, Júlio César era contratado pelo grupo, mas por outra área da empresa, sem qualquer ligação com o jornalismo. Ele foi desligado.

“A Globo, assim que recebeu a denúncia do deputado estadual Alexandre Knoploch, acionou à Polícia Civil com uma notícia-crime. O colaborador em questão estava afastado por licença médica desde 2023, era assistente de maquinaria de outra área da empresa, sem qualquer relação com o Fantástico ou com o jornalismo da Globo. Diante da gravidade dos fatos, a Globo tomou a decisão de desligar o funcionário”, disse a empresa em comunicado.

